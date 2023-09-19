living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توتير قواتي بين عين إبل وجيرانها!

19
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبيل منتصف ليل 11 أيلول الجاري، مرّ خمسة شبان على أربع دراجات نارية، عائدين من بنت جبيل في طريقهم إلى بلدتهم عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل)، عبر بلدة عين إبل، حيث أشار عليهم حاجز للجيش بسلوك طريق فرعي بسبب إجراءات أمنية لمناسبة إحياء ذكرى أربعين إلياس الحصروني (وُجد مقتولاً في البلدة مطلع آب الماضي). في نهاية الطريق، لاحقتهم ثلاث سيارات رباعية الدفع وأوقفتهم عند مدخل رميش، وترجّل منها مسلحون، وعرّف أحدهم عن نفسه بأنه «مخابرات»، وطلبوا هوياتهم واعتدوا عليهم بالضرب وطلبوا منهم عدم المرور بعين إبل مرة أخرى تحت طائلة التهديد.

مع عودة الشبان إلى بلدتهم تصاعد التوتر وارتفعت دعوات إلى «الانتقام» قبل أن تتمكّن فاعليات البلدة من تهدئة الوضع والتواصل مع مخابرات الجيش التي تمكّنت من تحديد هويات المعتدين، وتبيّن أنهم ينتسبون إلى حزب القوات اللبنانية، وهم الياس ع. وإدغار ج. و أنطوني ح. وإيلي ع. وأجرى رئيس بلدية عين إبل عماد للوس اتصالاً برئيس بلدية عيتا الشعب محمد سرور مستنكراً ما جرى، وعُقد اجتماع في البلدية رفض التصرف الذي بدر عن بعض شبان البلدة. فيما وردت إلى عيتا الشعب أنباء عن قيام وفد من عين إبل بزيارة البلدة للاعتذار، وهو ما لم يحدث، فتقدّم المعتدى عليهم بشكوى في نيابة النبطية الثلاثاء الماضي. لا نقمة في عيتا الشعب على أهالي عين إبل. «هم أناس طيبون، لكن أخيراً تغلغلت القوات اللبنانية في البلدة عبر بعض أبنائها المقيمين في بيروت، وبدأ جو غير مسبوق من التعصّب بالبروز». علماً أن المنطقة لا تزال تعيش ذيول تحريض معراب على جيران عين إبل على خلفية مقتل الحصروني، عندما زجّ رئيس القوات سمير جعجع ببنت جبيل وحانين وعيتا الجبل وبرعشيت في الجريمة، زاعماً أن سيارات الخاطفين خرجت منها. وردّت البلدات الأربع على جعجع ببيان تمنّت فيه على «أهلنا في عين إبل بألا تسمحوا لمثل هذا الكلام المغرض أن يعكّر صفو العيش المشترك بيننا، ولا تسمحوا للفتنة أن تدخل بيننا وبثّ روح العداء والتفرقة بين مكوّنات الشعب الواحد في هذه المنطقة».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   