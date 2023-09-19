البابا فرنسيس سيصر على ماكرون بأن تعود المبادرة الفرنسية

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الأنباء الكويتية: يتطلع اللبنانيون إلى اجتماع «اللجنة الخماسية»، التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، في نيويورك اليوم بالتزامن مع اجتماع سفراء هذه الدول في روما بدعوة من الفاتيكان، بعيد اللقاء المنتظر بين البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة مرسيليا الفرنسية، للوقوف على مآلات الأزمات اللبنانية المستعصية والسعي لحلها.

وتقول المصادر المتابعة ان البابا فرنسيس سيصر على الرئيس ماكرون بأن تعود المبادرة الفرنسية، والتي يحمل جان إيف لودريان رايتها، إلى أسس الدستور اللبناني والقرارات الدولية في معالجة العالق من المشكلات اللبنانية.