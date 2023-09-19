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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 أيلول 2023

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الأخبار: إيران - الغرب: شدّ حبال نووي

وزير التربية يغسل يديه من دولرة الأقساط: الحلبي «لا يضمن» بدء العام الدراسي

دريان يعاقب خصومه: الأمر لي في انتخابات المجلس الشرعي

 

 

 


نداء الوطن: 140 دولاراً للتلميذ النازح في لبنان و600 دولار في الأردن وتركيا!
واشنطن تُحذّر ميقاتي من "أخطار الجنوب" والممانعة تُمعن في "حوار الشغور"

 

 

 

 

الديار: الرئاسة تنتظر مساعي اللجنة الخماسيّة وربّما إيران... ومُبادرة قطريّة لم يُعرف مضمونها
مُفتي الجمهوريّة للطائفة السنيّة يستوعب خلاف مولوي ــ عثمان

 

 

 


اللواء: «الخماسية» اليوم: تقاطع على عون يرفع من استنفار باسيل ضده
واشنطن لا تمانع من حوار رئاسي.. والصعوبات المالية تهدِّد القضاء والتعليم

 

 

 

البناء: إنجاز صفقة التبادل بين واشنطن وطهران بشراكة مسقط والدوحة… و6 مليارات $ عادت لإيران / قائد الجيش لنقابة الصحافة عن رئاسة الجمهورية: لا تهمّني ولا تعنيني ولم تكن موضوع بحث مع أحد/ الخماسية تجتمع اليوم في نيويورك… ميقاتي وأبو حبيب بحثا تعقيدات ملف النازحين مع نولاند/

 

 

 


النهار: هل سحب قائد الجيش ترشيحه من التداول؟

 

 

 

 

الجمهورية: الحسم الرئاسي على الخط الأميركي- الإيراني

 

 

 


l'orient le jour: Pourquoi Berry souffle le chaud et le froid

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