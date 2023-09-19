140 دولاراً للتلميذ النازح في لبنان و600 دولار في الأردن وتركيا!

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

من "التعطيل السافر" للاستحقاق الرئاسي، الى نتائجه على مؤسسات الدولة، ولا سيما القطاع التربوي. فقد نظّمت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل عن واقع القطاع التربوي، حذر خلالها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من أن التعليم الرسمي « في دائرة الخطر».

وكشف عن أن عدد التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية ارتفع إلى مئتي ألف، ما يستدعي فتح مدارس جديدة لاستيعابهم، أي الحاجة إلى مزيد من الأموال.

وقال: «بالنسبة إلينا يستدعي هذا الأمر أيضاً الطلب من الدول المانحة زيادة المبلغ الممنوح عن كل تلميذ من 140 دولاراً إلى ما كان عليه في السابق أي 600 دولار أو أقله 400 دولار أميركي. ومساواة لبنان بما هو ممنوح للتلميذ السوري في الأردن وتركيا أي 600 دولار».