لقاء بين ميقاتي ونولاند في نيويورك: واشنطن تدعم اي حوار لبناني-لبناني

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بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في نيويورك صباح اليوم، مع نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في العلاقات اللبنانية-الاميركية والملفات التي بواجهها لبنان.

وطالب الرئيس ميقاتي المجتمع الدولي بدعم لبنان لمعالجة ازمة النازحين السوريين، "التي بات تعاظمها يشكل خطرا على لبنان ونسيجه الاجتماعي".

واشار خلال اللقاء إلى أن الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الملف بات في عهدة مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسبا.

ودعت المسؤولة الاميركية من جهتها الاطراف اللبنانية الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددة على ان واشنطن تدعم اي حوار لبناني-لبناني في هذا الصدد.

كما دعت لبنان الى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية خصوصا مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانب ملف النزوح.

وشددت نولاند على ان واشنطن تدعم الجيش اللبناني، معتبرة ان من الضروري استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية.