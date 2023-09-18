living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

“صيانة طرقات لبنان”… أنباء إيجابية من حمية

18
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة اجتماعًا، قبل ظهر اليوم الاثنين في مكتبه في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة مديره العام في الشرق الأوسط وأفريقيا جان كريستوف كاريه.

وكانت جولة أفق عامة حول مختلف التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى استعراض المشاريع التي عملت عليها الوزارة مع البنك الدولي، وفتح الآفاق لاستمرار التعاون مع البنك الدولي على مشاريع جديدة تتطلع إليها الوزارة.

وأكد حميّة أنّ “انتظام الحياة السياسية في لبنان ووضع رؤية اقتصادية تنقذه من أزماته، ترتكز على انتخاب رئيس للجمهورية من خلال حوار داخلي بين اللبنانيين”.
ورأى أنّ “إنجاز هذا الاستحقاق يبقى على عهدة ومسؤولية اللبنانيين أنفسهم”، مشيرًا إلى أنّ “معاناة اللبنانيين تزداد اليوم مع موجة النزوح السوري الكثيف والمستجد إلى لبنان في الفترة الأخيرة”.
وفي ما يتعلّق بالملفات التي تعنى بها الوزارة، فقد أجرى حميّة وكاريه تقييمًا عامًا للمشاريع كافّة التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، لا سيما ملفات قرض الطرق والعمالة والإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية، إضافة إلى خطة إعادة مرفأ بيروت.
وشكر حميّة البنك الدولي على “التعاون الذي حكم المرحلة السابقة معه، لا سيما إنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يعدّ مشروعًا إصلاحيًا بامتياز، وخصوصًا لناحية لحظة الشراكة المنشودة من الوزارة بين القطاعين العام والخاص، كإطارٍ يشرك القطاع الخاص لتعزيز وتطوير دور المرافئ، ولا سيما لناحية تشغيلها، مع التأكيد على بقاء القطاع العام متمثلًا بالدولة اللبنانية صاحبة السيادة على أصولها”.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ “هذا القانون هو اليوم على سكّة التنفيذ، ينتظر إقراره في المجلس النيابي”.
وعن قرض الطرقات والعمالة، لفت حميّة إلى أنّ “صيانة الطرقات على مختلف الأقضية تجري، اليوم، على قدم وساق في مختلف المحافظات اللبنانية، وخصوصًا في تلك الأقضية التي توّفر فيها وفرًا من القرض المذكور”.
وشدد على “أهمية استمرار السير بهكذا قروض”.
وأعرب عن “استعداد لبنان لتجديد القرض المذكور للقيام بأعمال تأهيل وصيانة لأوسع شبكة من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، كون ذلك مشروعًا إصلاحيًا وتنمويًا يخدم نظرة البنك الدولي في الإصلاح الذي ينشده في لبنان من جهة، ويحفز وينشط العجلة الاقتصادية فيه من جهة ثانية، وهذا ما ينسحب إلى خطة النقل المشترك النموذجية”.
وأكد أنّ “السير مجددًا بهذه الخطة؛ سيكون له مفاعيل إيجابية جدًا لتنشيط الاستثمارات في لبنان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على عملية النهوض به مجددًا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   