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ميقاتي استهل لقاءاته في نيويورك صباح اليوم باجتماع عقده مع نولاند بحضور بو حبيب،و غولدريتش

18
SEPTEMBER
2023
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إستهل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقاءاته في نيويورك صباح اليوم باجتماع عقده مع نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في مقر اقامته في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب،ونائب مساعد وزير الخارجية الاميركية إيثان غولدريتش.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات اللبنانية- الاميركية والملفات التي بواجهها لبنان.
طالب الرئيس ميقاتي المجتمع الدولي بدعم لبنان لمعالجة ازمة النازحين السوريين، التي بات تعاظمها يشكل خطرا على لبنان ونسيجه الاجتماعي".
وقال: ان الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والملف بات في عهدة مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسبا".

بدورها دعت المسؤولة الاميركية الاطراف اللبنانية الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مشددة على" ان واشنطن تدعم اي حوار لبناني- لبناني في هذا الصدد".
ودعت لبنان الى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانب ملف النزوح".
وشددت "على ان واشنطن تدعم الجيش اللبناني"، معتبرة ان من الضروري استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية".

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