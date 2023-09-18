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بيروت عاصمة الشباب العربي: وزارة الشباب والرياضة تطلق الملتقى العربي للسياحة الشبابية في 21 أيلول الحالي

18
SEPTEMBER
2023
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تطلق وزارة الشباب والرياضة في العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل، الحادي والعشرين من أيلول الحالي ، برعاية الوزير الدكتور جورج كلاس، الملتقى العربي للسياحة الشبابية، الذي ينظمه الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب بإشراف الوزارة، وهو رابع أنشطة “بيروت عاصمة الشباب العربي 2023″، بعد حفل الافتتاح والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج إكتشف لبنان.

وأوضح بيان للوزارة ان حفل اطلاق النشاط في المكتبة الوطنية في بعقلين، دعيت اليه شخصيات وزارية ونيابية وبلدية وديبلوماسية عربية وشبابية، سوف يتقدمها ممثل جامعة الدول العربية السيد خالد العتيبي، ويتخلله كلمات للعتيبي ورئيس الاتحاد اللبناني ل”بيوت الشباب” أحمد رمضان ورئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني وصاحب الرعاية الوزير كلاس، في حضور شباب من 13 دولة عربية، بينها لبنان.

ويتخلل برنامج الملتقى العربي السادس للسياحة الشبابية جلسات حوارية بين الشباب العربي، الذي يتخذ من “بيت شباب دميت” مقرا لإقامته، وجولات سياحية الى الشوف ودير القمر وقصر بيت الدين والمختارة وجعيتا وحاريصا وكفرذبيان وجبيل وبيروت وعنجر.

ويحل الوفد الشبابي العربي ضيفا على وزير السياحة وليد نصار برفقة الوزير كلاس في لقاء حواري يليه عشاء في مدينة جبيل، ويشارك في حفل افتتاح “بيت شباب” مجدل عنجر في حضور رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد.

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