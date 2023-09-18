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تناول قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال لقائه وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الأوضاع الراهنة وملفات الساعة، وفي موضوع رئاسة الجمهورية، قال قائد الجيش "ما بيهمني وما بيعنيني، ولم يبحثه أحد معي ولم أبحثه مع أحد". أما في موضوع تهريب النازحين عبر الحدود، اعتبر أن "التهريب مضبوط الآن بنسبة تصل إلى 85 في المئة"، لافتاً إلى أن "الحدود شاسعة ومفتوحة ومتداخلة، ولا نملك العديد الكافي ولا الإمكانات اللوجستية لضبطها بالكامل"، مؤكداً أن "ضبط التهريب مسؤولية مشتركة تبدأ بالمواطن مرورا بالبلديات والإدارات الرسمية وصولا الى الجيش".



ورداً على سؤال، قال قائد الجيش "لا نية ولا سعي لدى الجيش لدخول مخيّم عين الحلوة"، وأضاف : "اتخذنا كل الإجراءات ونشرنا قوةً عسكرية حول المخيم لمنع تمدّد القتال إلى خارجه". وركّز قائد الجيش خلال اللقاء على موضوع الأمن، فقال "أولويتنا الأمن، ونعمل ليلاً نهاراُ على ضبطه، فالسلاح منتشر ومتفلت، والقضاء لا يساعدنا في ضبط المتفلتين والمرتكبين والمخلين". اما في مسألة الحدود البرية، فتحدث قائد الجيش عما وصفه "بإهتمام اميركي لترسيم الحدود البرية".