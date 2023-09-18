بو صعب التقى فرونتسكا وتم التطرق لموضوع الاستحفاق الرئاسي

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم المنسقة الخاصة للامم المتحدة السيدة يوانا فرونتسكا حيث تم عرض للاستحقاقات الداخلية الراهنة كما تم التطرق لموضوع الاستحفاق الرئاسي حيث ابلغ بو صعب فرونتسكا استغرابه لما يحكى عن تدخلات من بعض الدول لتسهيل انتخاب رئيس خلافا للدستور والقوانين سائلا ما هي الرسالة الاصلاحية التي تبعثها هذه الدول التي تطالب لبنان بالاصلاحات و احترام الدستور والقوانين بينما هي تعمل لتشجيع اللبنانيين لخرق دستورهم ؟

لاحقاً استقبل بوصعب سفيرة قبرص في لبنان السيدة ماريا حجي تيودوسيو في زيارةٍ أولى بعد تسلمها مهامها حيث تم عرض لابرز المواضيع المشتركة التي تصب في مصلحة البلدين