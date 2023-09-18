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“القوات” ترد على رئيس بلدية بقاعصفرين وتتهمه بالاستمرار في الافتراء والتضليل و زرع الفتنة والتفرقة

18
SEPTEMBER
2023
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

“يستمر رئيس بلدية بقاعصفرين السيد بلال زود، وعن سابق تصور وتصميم، في عملية الافتراء والتضليل في حق “القوات اللبنانية” من خلال توزيعه بيانا، من نسج الخيال، مليء بالحقد والكراهية، حاول من خلاله اتهام مناصرين للقوات بالتعدي على حفل زفاف يعود لأحد العائلات الكريمة من أهالي بقاعصفرين -آل صبرة- الكرام في منطقة أردة (حارة الحوارة) قضاء زغرتا، ليعود ويتراجع عن بيانه الأول موضحا بأن الاشكال فردي.


إنّ تراجع زود تم بعد أن اقدمت العائلة المعنية على دحض افتراءاته والايضاح للرأي العام بأن الاشكال قد حصل بين أبناء العائلة الواحدة، وبأن لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد لأبناء اردة (حارة الحوارة) في القضية، بل أنهم سعوا الى محاولة الفصل بين المتخاصمين من باب النخوة وحسن الجوار.

إن ما اقدم عليه زود يظهر بطريقة لا شبهة فيها عن أجندة لم تعد خافية على أحد، تهدف الى استهداف القوات اللبنانية وزرع الفتنة تارة بين أبناء بقاعصفرين وبشري، وتارة اخرى بين أبناء بقاعصفرين واردة (حارة الحوارة).

نضع هذه الحادثة بتصرف وزير الداخلية والبلديات والمعنيين كافة من أجل وضع حد لمن يحاول زرع الفتنة والتفرقة بين أبناء المنطقة الواحدة، خدمة لمشغليه ومشاريعهم التخريبية”.

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