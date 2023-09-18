مخاطر الإقامة الطويلة للنازحين في لبنان..

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د. علي فاعور-

• لبنان في مواجهة اللجوء الطويل الأمد:

دخل لبنان عامه الرابع في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية عرفها العالم، ففي نيسان 2023، شهد لبنان انخفاضاً قياسياً في قيمة العملة، كما سجل أعلى معدل تضخم اسمي في أسعار المواد الغذائية في العالم عند 350 في المائة (على أساس سنوي)، كما أفاد البنك الدولي. ومنذ بداية الفراغ الرئاسي في 31 تشرين أول 2022، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد، تواجه البلاد فراغًا شاملاً، مما يحول دون القيام بالإصلاحات المطلوبة لتنفيذ خطة الانتعاش الاقتصادي الشاملة.

لقد أدّت أزمات لبنان المتفاقمة، والمتعددة الأبعاد، والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي، الى تزايد أعداد الفقراء وبخاصة في المجتمعات المضيفة، والتي باتت عاجزة عن التحمّل، مما ادى الى نشوء التوترات وانتشار الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من جهات متعددة ومنظمات دولية، في وقت بات أكثر من 90 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

كذلك وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في 15 آذار 2023، وبعد اثني عشر عامًا، يواجه اللاجئون السوريون ديونًا وجوعًا متزايدًا، «ففي لبنان: يعيش 58٪ من عائلات اللاجئين السوريين في ملاجئ غير ملائمة وغير آمنة، و67٪ يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد»... كل هذا برغم الرعايا الدائمة للنساء والاطفال، والدعم الشامل الذي تقدمه المفوضية العليا للاجئين مع برنامج الأغذية العالمي والعديد من الدول والهيئات المانحة، وذلك لمساعدة اللاجئين على الصمود في عملية اللجوء الطويل الأمد، ثم الاندماج مع غيرهم من المقيمين في الدول المضيفة التي استقبلت اللاجئين.

لكن تحت ثقل الأزمة وتزايد الأعباء الناجمة عن مشاركة اللاجئين، ثم نقص التمويل وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها، ثم أيضاً تهرّب الدول الأوروبية من تطبيق القوانين الدولية لجهة تقاسم المسؤولية في استقبال «واعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث»، ما ادى الى انهيار بعض الدول المضيفة وفي مقدمتها لبنان الذي يتحمل أكبر الأعباء بالنسبة لاستضافة اللاجئين بالمقارنة مع عدد سكانه ومساحة أراضيه. وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت عدة حكومات جهودًا لإعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث يتبيّن بحسب استطلاع في آذار 2021، أنه على الرغم من أن 70 بالمائة من السوريين في الخارج يأملون في العودة يومًا ما إلى ديارهم في سوريا، فإن قلة قليلة تمثل فقط 2.4 بالمائة من اللاجئين، توقعوا أن يفعلوا ذلك في غضون عام، والسبب الأساسي لهذا الموقف هو حقيقة أنه على الرغم من أن السوريين غالبًا ما يواجهون التمييز والصدامات مع غيرهم، مع مستويات عالية من الفقر في البلدان المضيفة، فإن الحياة في سوريا ستمثل خطرًا وصعوبة أكبر بكثير بالنسبة للعديد من الذين دمرت قراهم ومدنهم.

انعدام الأمن الغذائي بين اللبنانيين واللاجئين

يتبيّن من «تقرير لبرنامج الأغذية العالمي عن الوضع في لبنان 31 أيار 2023)»، أن تفاقم هذه الأزمات أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين اللبنانيين واللاجئين على حدٍ سواء، حيث توقع تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في أيلول 2022، أن 1.46 مليون لبناني و800.000 لاجئ سوري، أي ما يمثل 42 بالمائة من إجمالي السكان، يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. ويأتي برنامج الأغذية العالمي في طليعة الاستجابة للأزمة الاقتصادية وأزمة اللاجئين في لبنان، حيث يدعم أكثر من مليون لاجئ و800000 مواطن لبناني لتلبية احتياجاتهم الغذائية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ، وبحسب التفاوتات المناطقية، ويعد برنامج الأغذية العالمي شريكًا رئيسيًا إلى جانب البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان.

ولقياس حجم الضائقة المعيشية التي يراقبها برنامج الأغذية العالمي، فقد «بلغت تكلفة «سلة إنفاق الحد الأدنى للبقاء» نحو 27.2 مليون ليرة لبنانية (278 دولارًا أمريكيًا)، لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد في نيسان 2023، مسجّلة زيادة شهرية بنسبة 10 بالمائة، وزيادة سنوية بنسبة 350 بالمائة، كما بلغت تكلفة سلة الغذاء وحدها 2.7 مليون ليرة لبنانية (29 دولاراً أميركياً) للفرد/ شهرياً، بزيادة شهرية بنسبة خمسة بالمائة، و يعود السبب الرئيسي وراء الزيادة في سلة السلع غير الغذائية إلى ارتفاع أسعار الإيجارات».

التداعيات في سوق العمل والتوظيف

ومن اجل تقييم هذا التأثير، وتحديد التداعيات الناجمة عن المنافسة في سوق العمل بين النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة من اللبنانيين، فقد أجرت منظمة العمل الدولية عام 2014، دراسة بعنوان: «تقييم تأثير اللاجئين السوريين في لبنان، وملامح توظيفهم»، وقد جرت الدراسة في أربع مناطق من لبنان، هي: عكار، طرابلس، البقاع والجنوب، حيث تركزت الأسئلة على ملف توظيف السوريين والأثر المحتمل لمشاركتهم الاقتصادية على سبل عيش المجتمعات المضيفة لهم. • واحد من كل ثلاثة أشخاص هو أمي: يٌظهر التقييم أن غالبية اللاجئين السوريين هم من الشباب والأطفال، سيّما وأن أكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان تقل أعمارهم عن 18 سنة، حيث تبرز غلبة الاطفال والمراهقين بين النازحين، وتنتشر عمالة الاطفال على نطاق واسع..... كما أن مستوى تعليم اللاجئين منخفض بشكل عام،، بحيث أن واحد من كل ثلاثة أشخاص هو أمي، أو لم يلتحق بالمدرسة من قبل، و 40 في المائة حصلوا على تعليم ابتدائي، و3 في المائة فقط لديهم تعليم جامعي، كما أن 31 في المائة من الاطفال السوريين قد التحقوا بالدراسة في لبنان. • نحو 92 في المائة منهم ليس لديهم عقد عمل: أما بالنسبة للتوظيف والاقامة فقد تبيّن من نتائج الدراسة: • أن نحو 92 في المائة منهم ليس لديهم عقد عمل، وهم يعملون بشكل غير شرعي؛

• وأكثر من النصف (56 في المائة)، يعملون على اساس موسمي او اسبوعي او يومي، في الزراعة والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المنزلية (ناطور)؛

• وان 23 في المائة فقط يحصلون على راتب شهري منتظم... وهم يعتمدون بشكل اساسي على المساعدات التي تقدمها لهم المفوضية والمنظمات الدولية، وهي التي لا زالت تساعد وتدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.. كما كان للأزمة السورية وتزايد اعداد السوريين تأثير سلبي على الاقتصاد وسوق العمل، وهناك تراجع في النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص، وتزايد العجز التجاري. كما تتفاقم الأزمات المعيشية في مناطق الضواحي المكتظة بالسكان والمجتمعات الفقيرة المضيفة للنازحين والتي باتت تواجه صعوبة كبيرة في تأمين وسائل العيش لنقص الموارد وبخاصة مستلزمات المياه والصرف الصحي لم تعد كافية، مما أدى الى بروز مستويات عالية من التلوّث والنظافة السيئة نتيجة تراكم النفايات في المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيّما اودية الانهار حيث تنتشر الامراض وتفتقر البلديات للوسائل والمعدات والامكانات اللازمة.