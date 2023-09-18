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بيان جديد من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه

18
SEPTEMBER
2023
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صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: "الموجودات والمطلوبات الخارجية حسب أقفال 31 آب 2023 هي: الموجودات الخارجية السائلة:
- نقد في الصندوق 1530 مليون دولار أميركي
- حسابات جارية 3238 مليون دولار أميركي
- ودائع لأجل أوراق مالية دولية 3490 مليون دولار أميركي
 
المجموع 8498 مليون دولار أميركي
 
 
- القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز 413 مليون دولار أميركي".
 
وأضاف، "المطلوبات الخارجية السائلة هي:
- حسابات القطاع العام بالدولار 328 مليون دولار أميركي
- حسابات القطاع المصرفي 328 بالدولار 14 مليون دولار أميركي
- رصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للإستعمال 76 مليون دولار أميركي
- إعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان 95 مليون دولار أميركي
- ودائع من جهات عربية 660 مليون دولار أميركي
- قروض عربية 106 مليون دولار أميركي
 
المجموع 1279 مليون دولار أميركي ".
 
وختم البيان، "لبنان بسياسته المعلنة والتزامه بالمحافظة على الاحتياطات الأجنبية السائلة لديه وعدم استعمالها الا ويتابع مصرف في سياق تطبيق التعميم 158 بيروت، في 18 أيلول 2023 مدير القطع والعمليات الخارجية نعمان نذور". 
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