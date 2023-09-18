جريمة تقشعر لها الأبدان في لبنان.. قتلت زوجها وألقت "الأسيد" فوق جثته!

A + A -

أقدمت سيّدة من منطقة البساتين في قضاء عاليه على استدراج زوجها لتناول طبق "الملوخية"، بعدما دسّت السمّ فيه، ما أدّى إلى وفاته داخل منزله الكائن في عاليه.

وتمّت الجريمة عن سابق تصوّر وتصميم، إذ بعد وفاة الزوج، قامت زوجته، بمساعدة رجلَين من التابعية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل- عاليه، حيث ألقت كميّة من مادة "الأسيد" عليها بهدف تحلّلها قبل رميها.

وتم العثور على الجثة، وأقيم مأتم في الأمس للرجل المغدور في منطقة البساتين، كما تم توقيف أحد الشركَين في الجريمة، فيما لم يُعثَر على الشريك الآخر حتى الساعة.