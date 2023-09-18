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كيف سيكون طقس لبنان خلال الأيام المقبلة...

18
SEPTEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها في الداخل، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة. تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وانخفاضها في الداخل، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وارتفاعها في الداخل، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة حيث تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 28 درجة، في الداخل من 16 إلى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,22

-ساعة غروب الشمس: 18،43

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