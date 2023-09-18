بوحبيب التقى نظيره الإيرلندي في نيويورك: تأكيدٌ على أهمية التنسيق بين الجيش واليونيفيل

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باشر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، نشاطه على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بلقاء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي مايكل مارتن.



وقد توافق الوزيران على، "أهمية إحقاق العدالة في جريمة قتل الجندي الايرلندي شون روني الذي كان يعمل ضمن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان".



وأعرب بوحبيب عن، "شكر وتقدير لبنان للدور الهام والبناء الذي تلعبه الكتيبة الإيرلندية ضمن إطار اليونيفيل منذ نشأتها في العام 1978 ولتاريخه، وتمسك لبنان بتعزيز هذه المشاركة".



وتطرق البحث أيضًا، الى "أهمية التنسيق بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش وقوات اليونيفيل، بما يضمن نجاح مهمة حفظ السلام ويحافظ على الاستقرار والهدوء في الجنوب، والأمن الإقليمي".



بعد ذلك، شارك بوحبيب في اللقاء الوزاري حول الشرق الأوسط بدعوة من رئيس حكومة ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمّن آل ثاني ورئيس مؤسسة السلام الدولي الأمير زيد رعد الحسين، في حضور عدد من وزراء الخارجية العرب والاجانب وفاعليات سياسية وديبلوماسية.