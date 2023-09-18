اشكال مولوي وعثمان.. تابع

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توقعت مصادر عليمة ان تنطلق اليوم المساعي التي تبذلها دار الفتوى لترتيب العلاقة بين وزير الداخلية القاضي بسام مولوي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عثمان، فيستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الوزير مولوي قبل الظهر للتداول في الوضع العام في لبنان وما ادى الى توتر العلاقات مع اللواء عثمان وما يمكن القيام به لتطويق ذيولها، على ان يلتقي دريان اللواء عثمان بعد الظهر لاستكمال البحث في هذا الموضوع.

وكانت قد أُجريت مجموعة اتصالات على أعلى المستويات الوزارية والروحية والسياسية والحزبية. وكشفت مراجع مطلعة انّ الحديث عن توقيع وزير الداخلية على الإذن الخاص بملاحقة اللواء عثمان «في جميع القضايا المرفوعة ضدّه في القضاء العسكري والقضاء العدلي» ليس دقيقاً، وأن ما ذكر كان من باب التهويل وان لا إذن بهذا المعنى.