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عناوين الصحف ليوم الاثنين 18 أيلول 2023

18
SEPTEMBER
2023
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الأخبار: موت التعليم الرسمي

«الأخبار» تنشر وثيقة سرية لسفارة عربية: قائد المنطقة الوسطى الأميركية يتفقد عين الحلوة

 

 

 

 

الديار: أسرار الموفد الرئاسي لودريان والقيادات اللبنانيّة... وتوضيح «الخماسيّة» أن «الحوار» هو «نقاش»

 

 

 

 

نداء الوطن: قبرص عن النزوح السوري: "إذا انهار لبنان فستواجه أوروبا كلها المشكلة"
أسبوع قطري لقائد الجيش وبري "يشاغب" بـ"الحوار"

 

 

 

 

اللواء: الخماسية غداً بلا اتفاق على الرئيس.. والقطري على الخط بقوة
برّي لـ«اللواء»: جلسات متتالية مثل انتخاب البابا.. وباسيل لرئيس يتعهد باللامركزية والصندوق

 

 

 


النهار: "المجموعة الخماسية" هل تقترب من "المرشّح"؟ جعجع لـ"النهار": رفضوا "الثالث"ونتمسّك بأزعور

 

 

 

 

الجمهورية: جولة الموفدين: حركة بلا ركة

 

 

 


البناء: عبد اللهيان: مبادرة لتطبيع علاقات سورية وتركيا بتعهد الانسحاب بضمانات روسية إيرانية / وفد أنصار الله في الرياض بدعوة سعودية رسمية… وتقدّم في المفاوضات على الملفات الخلافية/ اللجنة الخماسية تستمع اليوم لتقرير لودريان وتمهّد لرعاية فرنسية سعودية لمبادرة بري/

 

 

 


l'orient le jour: La polémique Osman-Maoulaoui ou quand la scène sunnite se ronge de l'intérieur

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