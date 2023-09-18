أسرار الصحف ليوم الاثنين 18 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي ان إعلان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن صيغة مقترحة للتفاهم التركي السوري تقوم على تعهّد تركي بالانسحاب مع ضمانات إيرانية وروسية وتعهّد سوري بضمان أمن الحدود التركية من سورية بضمانات موازية، جاء بعد مساعٍ امتدت لأسبوعين قادها عبد اللهيان بين أنقرة ودمشق بالتنسيق مع موسكو.



خفايا

أكدت مصادر يمنيّة أن الحوار السعودي مع أنصار الله متقدّم إضافة لكونه للمرة الأولى يتمّ عبر دعوة رسمية علنيّة للأنصار لزيارة السعودية، وأن مسار ملفات الرواتب وفتح الطرق بين المناطق حقق إنجازاً وأن ملف فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة حسم مبدئياً ويتمّ وضع الترتيبات التنفيذية وتحديد الضمانات المرافقة.

اللواء: أسرار



لغز

يعاني القضاة وكبار الضباط والموظفين الذين تقاعدوا في الأشهر الأخيرة من مماطلات صغار الموظفين في تصفية حسابات معاشات التقاعد، بهدف الحصول على رشاوى مالية مقابل كل معاملة يتم إنجازها!



غمز

تزايدت شكاوى المواطنين من «وقاحة» تجار الطوابع المالية من الموظفين في الدوائر الرسمية، الذين يحتكرون بيع الطوابع لأصحاب المعاملات بعشرة أضعاف سعرها الرسمي على الأقل، دون حسيب أو رقيب، وبحجة ندرة توفر الكميات اللازمة على إختلاف أسعارها العادية!



همس

فوجئ مسؤول لبناني بكلام الموفد الفرنسي عن قرب عودته إلى بيروت لمناقشة ردود بعض النواب على أسئلته، رغم إعلانه المسبق بإضطراره للإلتحاق بمقر وظيفته الجديدة في الرياض!

نداء الوطن: خفايا

بدأت أحداث السويداء تنعكس تباينات بين الزعامات والشخصيات الدرزية في لبنان، وقد برز تباين واضح بين وليد جنبلاط، المؤيد لحراك السويداء، ووئام وهاب المؤيد للنظام السوري، وقد خرجت هذه التباينات إلى العلن.

تمّ التداول بمعلومات عن محاولات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مغادرة الأراضي اللبنانية عن طريق سوريا.