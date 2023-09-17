سلسلة حرائق في بلدات عكارية...والدفاع المدني أخمدها

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أخمد الدفاع المدني سلسلة من الحرائق في عدد من البلدات العكارية:
– حريق في خراج بلدة مشحا إلتهم أعشابا يابسة وأشجارا حرجية وأخرى مثمرة مختلفة.
– حريق في بلدة البيرة أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة.
– حريق في خراج بلدة القبيات التهم أعشابا يابسة وأشجارا حرجية.
– حريق في بلدة المحمرة شب في أعشاب يابسة وفي حقل من القصب.
– حريق في بلدة الهيشة بالقرب من المنازل شب في أعشاب يابسة وأشجار مثمرة مختلفة.
– حريق في خراج بلدة حرار التهم أعشابأ يابسة وأشجارا حرجية.
– حريق في جرة كربير في أحد محلات الحدادة في بلدة البيرة واقتصرت الأضرار على الماديات.
– حريق داخل منزل في بلدة قبعيت واقتصرت الأضرار على الماديات.
وقد عمل عناصر الدفاع المدني على تطويق الحرائق وإخمادها منعا لاشتعالها مجددا.