القاضية غادة عون: طلبات الرد التي تستعمل فقط لوقف سير العدالة لكن الأنكى ان المجلس التأديبي طردني لعدم تبلغ بعض طلبات الرد

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غردت القاضية غادة عون عبر منصة اكس :



صباح الاوادم .قصة ابريق الزيت .طلبات الرد :التي تستعمل فقط لوقف سير العدالة.لكن الأنكى ان المجلس التأديبي طردني لعدم تبلغ بعض طلبات الرد.وللتوضيح: عندما توجد خصومه من البديهي ابلاغ الطرفين .وهذا ما أكدت عليه أي وجوب ابلاغ الخصم المدعي طلب الرد الذي يوقف الدعوي .لانه في الحالة المعاكسة اي في حال ابلاغ القاضي قبل الخصوم يحرم الخصم من حقه في الدفاع، ولا يعود من فائدة لابلاغه لان الدعوى تكون قد توقفت حكما .بما يشكل خرقا فاضحا لمبدأ الوجاهية.مع الاشارة الى ان معظم التشريعات نصت على عدم جواز رد النيابة العامة.على امل تدخل المشترع عندنا تخلص من هالمهزلة

