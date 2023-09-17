هذا ما قاله نواب رئيس "التيار" الجدد والقدامى: العمل سوياً لحفظ لبنان ونقل شعلة النضال والتواصل مع الجميع

A + A -

شدد نواب رئيس التيار الوطني الحر الجدد والقدامى على العمل كفريق في سبيل تحقيق أهداف التيار الوطني الحر في سبيل حماية لبنان وتثبيت المجتمع اللبناني في أرضه.

وقال نائب رئيس "التيار" لشؤون العمل الوطني ربيع عواد: "خياري "التيار" لأنه عابر للطوائف وينادي بالدولة المدنية ويحترم التنوع ويناصر المظلوم كما المدرسة الحسينية".

وأكّد نائب الرئيس "التيار" للشؤون الخارجية ناجي حايك أننا "نناضل كلٌ من موقعه لهذا اللبنان ولشعبٍ يتوق للتحرير فالتحرر وأتعهد العمل لكلِّ لبنان وجمع الإنتشار ويجب إسقاط محاولة دمج النازحين."

وشدّد نائب رئيس "التيار" السابق لشؤون الشباب منصور فاضل أننا "أسقطنا كل الحسابات عندما تعرضنا للحرب علينا وهرب الجبناء ونزلتُ مع رفاقي على ساحات "الثورة" المشؤومة للحوار مع الجميع وبقينا في المعادلة."

من ناحيتها، لفتت نائبة رئيس "التيار" السابقة للشؤون السياسية مي خريش أنها "عملت مع فريقٍ صلب من المناضلين وتخطينا الصعوبات في مرحلة شديدة الحساسية تميزت بتدني الأخلاق وأصبحنا قوة فرضت نفسها على مستوى لبنان والمنطقة."

وأشار نائب رئيس "التيار" للشؤون الإدارية غسان خوري أن "مسيرة "التيار" كلفت شهداء وسجناً وقهراً وشعبنا لا يركع لحماية الوجود ونقل شعلة النضال وسنحقق المزيد من المأسسة وسنعمل على ديناميكية إدارية مرتكزة على اللامركزية."

وأكّدت نائبة رئيسة "التيار" للشؤون السياسية مارتين كتيلي إلى أن "تواصلنا لن يتوقف مع أحد رغم الإختلاف السياسي والتحدي الحفاظ على السواعد القوية والأدمغة ورؤيتنا السياسية الحفاظ على الكيان والمجتمع."