وزير البيئة ينبّه...

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حذّر وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين من حرق الأعشاب اليابسة في هذه الفترة، وكتب على منصة "إكس" ما يلي: "شهدنا في اليومين الماضيين عدة حرائق في الغابات والاحراج كادت ان تكون كارثية: في مرج بسري، قبعيت، عكار العتيقة، الضنية، كفرا وغيرها من المناطق. وساهمت سرعة الاستجابة من فرق الدفاع المدني، ومجموعات المستجيب الاول، والدعم الكبير من القوات الجوية في الجيش اللبناني وتأمين المياه من قبل البلديات بالسيطرة على هذه الحرائق ومنع تمددها".

واضاف: "معظم هذه الحرائق بدأت باهمال بعض المزارعين الذين كانوا يحرقون الأعشاب اليابسة في أراضيهم، وأدت سرعة الرياح وانخفاض الرطوبة الى تمددها"، وأشار إلى "أننا سنعمم بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجان المحميات الطبيعية والبلديات والجمعيات البيئية على الجميع منع حرق الاعشاب والمخلفات في هذه الفترة واحترام قانون الغابات الذي يمنع ذلك في الأراضي الواقعة على أقل من خمسماية متر من الغابات وذلك من ١ تموز إلى ٣١ تشرين الأول".