living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير البيئة ينبّه...

17
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين من حرق الأعشاب اليابسة في هذه الفترة، وكتب على منصة "إكس" ما يلي: "شهدنا في اليومين الماضيين عدة حرائق في الغابات والاحراج كادت ان تكون كارثية: في مرج بسري، قبعيت، عكار العتيقة، الضنية، كفرا وغيرها من المناطق. وساهمت سرعة الاستجابة من فرق الدفاع المدني، ومجموعات المستجيب الاول، والدعم الكبير من القوات الجوية في الجيش اللبناني وتأمين المياه من قبل البلديات بالسيطرة على هذه الحرائق ومنع تمددها".

واضاف: "معظم هذه الحرائق بدأت باهمال بعض المزارعين الذين كانوا يحرقون الأعشاب اليابسة في أراضيهم، وأدت سرعة الرياح وانخفاض الرطوبة الى تمددها"، وأشار إلى "أننا سنعمم بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجان المحميات الطبيعية والبلديات والجمعيات البيئية على الجميع منع حرق الاعشاب والمخلفات في هذه الفترة واحترام قانون الغابات الذي يمنع ذلك في الأراضي الواقعة على أقل من خمسماية متر من الغابات وذلك من ١ تموز إلى ٣١ تشرين الأول".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   