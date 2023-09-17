عناوين الصحف ليوم الأحد 17 أيلول 2023

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النهار: قبرص تطلق إنذاراً لأوروبا من انهيار "السد اللبناني"... "الثنائي" يستتبع صدمة لودريان بمهاجمة المعارضين

الديار: أيلول يُحاصر اللبنانيين بالازمات و«الطاسة ضايعة» وساعات حاسمة في عين الحلوة

لودريان: الحوار او «الخطر الوجودي»... مبادرة قطرية جديدة ولا سقوط لأي خيار

الأنباء الكويتية: مطلوب مرشح ثانٍ إلى جانب القائد عون تسهيلاً للمفاضلة.. وحزب الله يحاور باسيل حول فرنجية ولا أحد سواه

هل يوافق «الثنائي» على اقتراح لودريان خفض مرتبة «الحوار» إلى درجة «النقاش»؟

الشرق الأوسط السعودية: حكومة لبنان في أزمة بعد نفاد أموال «صندوق النقد»

أنفقتها دون رقابة البرلمان... ودعوات للمحاسبة