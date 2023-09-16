الجيش: دهم مخيم للنازحين السوريين ومنازل مطلوبين في البقاع

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 16/9/2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات مخيمًا للنازحين السوريين في منطقة الطيبة-الحمودية في البقاع، حيث أقدم المواطنان (ع.ا.ا.) و(ع.ش.ا.) وشخص سوري وعدد من المطلوبين بتجارة المخدرات على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا بالمثل.

على الأثر، دهمت القوة منازل المذكورين ومستودعًا عائدًا لهم، وأوقفت المواطنَين (ع.ش.ا.) و(ح.ط.) المطلوب بجرم السرقة و13 سوريًّا. كما ضبطت سيارة ودراجات نارية وأسلحة حربية وكمية من المخدرات والمواد الأولية المستخدمة لتصنيعها.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".