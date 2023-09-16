الجيش نعى العميد الطيار المتقاعد جرجي شهوان

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الطيار المتقاعد جرجي طانيوس شهوان، الذي توفي بتاريخ 16/9/2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته: من مواليد 25/1/ 1946 بعبدا. تطوع في الجيش بتاريخ 18/10/1965، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/12/ 1968، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/7/1994. حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات. تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج. متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 18/9/ 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار جرجس المارونية - وسط بيروت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.30 ويوارى في الثرى في مدافن العائلة أدما - كفرياسين.



تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة 11,00 وبتاريخي 19 و20/9/2023 إبتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00، في صالون الكاتدرائية المذكورة، أو عبر الاتصال بزوجته السيدة لودي على رقم الهاتف: 911921 / 03.