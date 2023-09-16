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السفير اللبناني في كندا يقلد كبيرة مستشاري العلوم لحكومة كندا الدكتورة منى نمر وسام الأرز الوطني من رتبة فارس

16
SEPTEMBER
2023
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قلّد السفير اللبناني في كندا فادي زيادة في مقرّ السفارة في اوتاوا  الدكتورة منى نمر( كبيرة مستشاري العلوم لحكومة كندا Chief Science Advisor of Canada )وسام الأرز الوطني من رتبة فارس الذي سبق ومنحها إياه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقديراً لمسيرتها الطويلة واللامعة في المجال العلمي التي انطبعت بإنجازات عديدة ومشرّفة أغنت سيرتها الذاتية.السيرة الذاتيةتم تعيين الدكتورة منى نمر بصفة كبيرة المستشارين العلميين في كندا في العام 2017، وأعيد تعيينها في العام 2020، ومرة أخرى في العام 2022. وقبل هذا المنصب، كانت الدكتورة نمر أستاذة ونائبًا لرئيس الأبحاث في جامعة أوتاوا ومديرًا للقسم الجزيئي بالمدرسة. مختبر الوراثة وتجديد القلب.هي رائدة في مجال أمراض القلب الجزيئية، وقد ساهم عملها في تطوير الاختبارات التشخيصية لفشل القلب وعلم الوراثة للعيوب الخَلقية القلبية. وهي مؤلفة لأكثر من 200 منشور أكاديمي ظهرت في مجلات علمية مرموقة وقامت بتدريب أكثر من 100 طالب من مختلف البلدان.عملت الدكتورة نمر في العديد من اللجان والمجالس الاستشارية الوطنية والدولية، بما في ذلك كعضو في اللجنة التنفيذية لفريق عمل المناعة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى كونها عضو بحكم منصبها في فريق عمل لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) ومجلس استراتيجية الصناعة. ساعدت  نمر في خلال فترة ولايتها في توسيع وتنويع المشورة العلمية للحكومة الكندية من خلال إنشاء شبكة متعددة التخصصات من المستشارين العلميين الفيدراليين، وتأسيس مجلس الشباب الكندي لتقديم مساهمات قائمة على الأدلة حول القضايا العلمية التي تؤثر على الشباب، والمساعدة في إنشاء مجلس شباب كندي.كما شجعت على الاستخدام الحر والمفتوح والمسؤول للعلوم في الحكومة من خلال إنشاء سياسة نموذجية بشأن النزاهة العلمية وخريطة طريق للعلوم المفتوحة لتوجيه الجهود المبذولة لجعل البحوث الفيدرالية متاحة للكنديين. وقدمت نصائح علمية حول العديد من القضايا التي تتراوح من البنية التحتية البحثية إلى جائحة كوفيد-19.ومثلت الدكتورة نمر كندا في المنتديات العلمية الدولية، كما حصلت على العديد من الأوسمة الوطنية والدولية. وحصلت على الدكتوراه الفخرية من جامعات في فرنسا وفنلندا ولبنان.حصلت الدكتورة نمر على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة ماكغيل، وقامت بالتدرب ما بعد الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية وجامعة كولومبيا. قبل انضمامها إلى جامعة أوتاوا، كانت أستاذة علم الصيدلة في جامعة مونتريال وأدارت وحدة علم الوراثة القلبية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية.

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