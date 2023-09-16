سلوم: نحارب بكل الوسائل الدواء المهرب والذي يتضمن المواد المخدرة

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زار نقيب الصيادلة جو سلوم جمعية "جاد"، ضمن إطار التنسيق والتعاون بين النقابة وجاد (شبيبة ضد المخدرات)، واعتبر أنّ "هذا التعاون يندرج ضمن معركته في الحفاظ على المريض وشبيبة لبنان، وأنه يحارب بكل الوسائل الدواء المهرب والذي يتضمن المواد المخدرة وسهولة الحصول عليها وبكمية كبيرة في السوق السوداء ما يشجع على الإدمان".