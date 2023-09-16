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"غير المقبول عقلاً ومنطقاً"... الشيخ حسن مرعب لمولوي: يلي بيطلع من ثوبه بيعرى

16
SEPTEMBER
2023
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كتب إمام مسجد الإمام علي في بيروت الشيخ حسن مرعب على حسابه عبر منصة "إكس": "اللواء عماد عثمان من ريحة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله ومن الأوفياء لنهجه ولن نسمح بالمساس به وتركه لقمة سائغة لقاضية تيار الفساد والإفساد والنهب والمحسوبيات وخازني جهنم لبنان ليس دفاعاً عن فاسد (إن ثبت فساد اللواء عثمان)".

وأضاف، "إنما لأنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً ان يلاحق ويقاضي من مكانه الطبيعي السجن غيره، على أمل أن يتذكر وزير الداخلية المثل القائل:( أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض)".

وتابع، "وختاماً خدها مني معاليك كمان القوات ما فيهم يعملوك رئيس حكومة بس اذا عملت ماروني ما بعرف اذا بيتوافقوا عليك هم وباسيل كمرشح لرئاسة الجمهورية".


وختم، "يالي بيطلع من ثوبه بيعرى يا اصيل يا ابن المولوي".

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