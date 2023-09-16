مصلحة الليطاني تعلن عن "عطل طارئ": قطع المياه بدءا من الإثنين!

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، بأنه "سيتم قطع مياه الري عن القسم الشمالي-الشرقي لمشروع ري صيدا-جزين، نهار الإثنين بتاريخ 18-9-2023، بسبب حصول عطل طارئ على الشبكة الرئيسية وسط طريق عام صيدا - جزين عند مفرق بلدة الشواليق حيث تسربت كميات كبيرة من المياه على الطريق العام مما يشكل خطر على سير المركبات و الآليات".



وأضاف البيان، "و عليه وحرصا منها على السلامة العامة وعدم هدر المياه، ستعمل فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الاستثمار و الصيانة على الكشف مكان العطل لتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته، وسيشمل قطع المياه المناطق التالية: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا"، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، لمدة لا تقل عن خمسة أيام ابتداء من صباح يوم الإثنين".