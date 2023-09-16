اتصال هاتفي صاخب من لودريان اتهم فيه مسؤولين فرنسيين بالسعي لتخريب مهمته!

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أشارت المعلومات إلى ان حتى الساعة لا موقف فرنسي موحد حول مقاربة الملف الرئاسي حتى انه افيد عن اتصال هاتفي صاخب اجراه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في الطائرة التي أقلته الى بيروت اتهم فيه بصراحة مسؤولين فرنسيين على تماس بالملف اللبناني بالسعي لتخريب مهمته. وتقول مصادر مطلعة لـ"الديار" ان "مستشار الرّئيس الفرنسي باتريك دوريل ومدير الاستخبارات الخارجية برنار إيميه لا زالا يدعمان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وبالتالي متمسكان الى حد ما بالمبادرة الفرنسية التي تقول بالمقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بالمقابل اقتنع لودريان منذ زيارته الثانية الى بيروت ان لا حظوظ لهذه المبادرة لذلك اتى متبنيا مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري".