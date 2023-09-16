حجز آليات توك توك في صيدا... والسبب؟

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واصلت شرطة بلدية صيدا بإمرة المفوض بدر القوام دورياتها لمنع آليات التوك توك المحملة بالنفايات من خارج المدينة، بهدف إلقائها في شوارع صيدا وأحيائها، حيث تم حجز آلية توك توك وتحرير محضر ضبط بحق صاحبها. وتواصل شرطة البلدية دورياتها في مختلف شوارع المدينة لمراقبة التزام توجيهات البلدية لجهة تنظيم السوق التجاري ومراقبة إلتزام العربات والبسطات في السوق. وسيرت الشرطة دوريات لها لمراقبة الإلتزام بعدم وضع بسطات السمك المجلد على طول الكورنيش البحري، وكذلك مراقبة إلتزام أصحاب العربات على طول الطريق جنوبي المدينة في محيط الحسبة الجديدة إمتدادا حتى مدينة عالم الفرح.



