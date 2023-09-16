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حزب الله دان قيام الادارة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات اعلامية ايرانية: يتشدقون "زورا وكذبا!"

16
SEPTEMBER
2023
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صدر عن العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، بيان جاء فيه: "تدين العلاقات الاعلامية في حزب الله قيام الادارة الأميركية بفرض عقوبات على مؤسسات اعلامية ايرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها".

ولفت البيان إلى ان "الادارة الأميركية وأتباعها في العالم يتشدقون زورا وكذبا بحرية التعبير والفكر والمعتقد طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم ويمارسون في الواقع خنق حرية التعبير لكل من يعارضهم بكل الأساليب وبخاصة العقوبات التي تكشف زيف سياستهم وادعاءاتهم الكاذبة عن الحرية والمساواة والفرص المتكافئة".

وأشار إلى ان "المعنى الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتاب والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على امتداد العالم هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية والعجز عن اقناع العالم بالنموذج الثقافي الغربي القائم على السيطرة والهيمنة".

وختم البيان، "اننا نعلن تضامننا التام مع كافة المؤسسات والأفراد الذين طالتهم العقوبات الظالمة ووقوفنا إلى جانبهم وتأييدنا التام لدورهم الاعلامي البناء في مواجهة إسرائيل ودعم المقاومة وحركات التحرر وحق الشعوب لاسيما شعوب منطقتنا في الحرية والاستقلال".

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