سليم عون: مبادرة لودريان خلُصت الى البحث عن مرشح ثالث

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لفت النائب سليم عون إلى، أنّ “مبادرة لودريان خلُصت إلى أنّ لا خيار أمام النواب إلا بالحوار والبحث عن مرشح ثالث”.

وشدّد على أهمية، أنّ “يكون محصورًا بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا سبيل إلا الحوار للوصول إلى الحل”.

ولفت إلى، “ضرورة عقد دورات متتالية للانتخاب، وأخذ الضمانات بالالتزام باستكمال النصاب إثر انتهاء الحوار”.

وقال عون في حديثٍ لـ”صوت لبنان”: “لا حل الا بحوار بمهلة محددة ومحصور بالملف الرئاسي والمطلوب ممّن يشارك في الحوار الالتزام بعدم تعطيل النصاب”.

وأضاف، “الحوار ينجح عندما نصل إلى نتيجة لا عند انعقاده فقط”.

وأوضح عون، أنّ “التيار الوطني الحرّ ولد من رحم المؤسسة العسكرية، وهناك محاولات لزرع الخلاف بين التيار والمؤسسة”.

وذكّر بـ “اختيار الرئيس عون للقائد من بين نخبة من الضباط، وعدم اطلاع القائد التيار على رؤيته ومشروعه لتقييمهما”.

وأشار عون إلى، “انعدام عامل الثقة بينهما في فترة زمنية محدّدة”.