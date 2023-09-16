living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سليم عون: مبادرة لودريان خلُصت الى البحث عن مرشح ثالث

16
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت النائب سليم عون إلى، أنّ “مبادرة لودريان خلُصت إلى أنّ لا خيار أمام النواب إلا بالحوار والبحث عن مرشح ثالث”.

وشدّد على أهمية، أنّ “يكون محصورًا بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا سبيل إلا الحوار للوصول إلى الحل”.

ولفت إلى، “ضرورة عقد دورات متتالية للانتخاب، وأخذ الضمانات بالالتزام باستكمال النصاب إثر انتهاء الحوار”.

وقال عون في حديثٍ لـ”صوت لبنان”: “لا حل الا بحوار بمهلة محددة ومحصور بالملف الرئاسي والمطلوب ممّن يشارك في الحوار الالتزام بعدم تعطيل النصاب”.

وأضاف، “الحوار ينجح عندما نصل إلى نتيجة لا عند انعقاده فقط”.

وأوضح عون، أنّ “التيار الوطني الحرّ ولد من رحم المؤسسة العسكرية، وهناك محاولات لزرع الخلاف بين التيار والمؤسسة”.

وذكّر بـ “اختيار الرئيس عون للقائد من بين نخبة من الضباط، وعدم اطلاع القائد التيار على رؤيته ومشروعه لتقييمهما”.

وأشار عون إلى، “انعدام عامل الثقة بينهما في فترة زمنية محدّدة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   