أسرار الصحف ليوم السبت 16 أيلول 2023

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البناء

تجري مداولات بين مشايخ كبار في طائفة الموحدين الدروز بين لبنان وسورية لإنشاء هيئة روحية عليا تتولى تحديد موقف الطائفة من الأحداث الكبرى في المنطقة وتكون مواقفها أعلى مرتبة من مواقف شيوخ العقل والقادة السياسيين بعد صدور مواقف يخشى كبار المشايخ منها أن تورّط الطائفة بمعارك في غير المكان الصحيح بعد تجارب مريرة اعترف بنهايتها هؤلاء أنهم قاموا بمغامرات غير محسوبة عرّضوا الطائفة خلالها للخطر بحسابات مصلحيّة ضيقة.



أكد دبلوماسي عربي في بيروت أن المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان أعرب في أكثر من مناسبة عن انزعاجه من الحملة الإعلامية التي يقوم بها مقربون من قطر تحت عنوان نهاية الدور الفرنسي وحلول قطر مكان فرنسا بتكليف من اللجنة الخماسية ومباركة سعودية، ولذلك طلب من السفير السعودي تنظيم اللقاء النيابي في دارته بحضور المفتي وتأكيد التنسيق الفرنسي السعودي من جهة ثم الإعلان عن أن لودريان عائد نهاية الشهر وأن مهمته لم تنته من جهة ثانية.

الجمهورية

ـ لاحظت أوساط سياسية مدى إمساك إحدى الدول الخليجية بزمام الأمور على الصعيد الخليجي وبدا واضحاً زيارة سفير عُيِّن جديدا لسفيرها في نفس الدولة.

ـ لا يتردد مسؤول في «فتح» عن التلميح إلى دور ملتبس لحركة فلسطينية منافسة في أحداث عين الحلوه.

ـ يتحدث تقرير خطير عن وصول عناصر متطرفة إلى لبنان من بلدان عدة بعضها غير عربية عبر المعابر غير الشرعية.

اللواء

سارعت سفيرة دولة كبرى للقيام بمراجعات سريعة رفضاً لإجراء الحكومة والقوى الأمنية لمنع دخول النازحين السوريين الجدد!



يتجه مصرف لبنان لتوفير رواتب الموظفين العاملين ومعاشات التقاعد بالدولار، ريثما تنتهي ترتيبات العمل للمنصة الجديدة.



فُهم من نائب بارز أن مهمة صندوق النقد وصلت الى حائط مسدود في ضوء الخلافات إزاء أموال المودعين.