عناوين الصحف ليوم السبت 16 أيلول 2023

A + A -

الأخبار

ـ «عدالة» الإمارات: أنتَ جنوبي... إذاً أنتَ متهم

ـ الأسد إلى الصين قريباً

ـ «بهارات» مودي: الهند (لا) تمثّل الجنوب العالمي

ـ السلطة تهرب من تصحيح الأجور بـ«الدولرة»

البناء

ـ لودريان غادر لبنان وسيلتقي الخماسية في نيويورك ثم يعود الى بيروت مطلع الشهر المقبل

ـ الثنائي متمسك بترشيح فرنجية… والقوات والكتائب خارج الحوار… وبري ينسق مع فرنسا والسعودية

ـ عين الحلوة يدخل يومه الثاني مع التهدئة… والملف المالي بين صندوق النقد والمالية والمصرف

الجمهورية

ـ الخيار الثالث: بند خلافي إضافي

ـ بري: المبادرة قائمة وطاولة الحوار جاهزة

ـ الحوار... نعم الحوارولكن..!

ـ المهمّة لم تنتهِ بعد... من مدّد للودريان؟

ـ لا يوجد تناقض بين الحياد والمقاومة

ـ الكرملين يؤكّد عدم توقيع «أي اتفاق» خلال زيارة كيم

اللواء

ـ لودريان عائد وبرِّي سيوجه الدعوات.. وتبريد في عين الحلوة

ـ صندوق النقد ينتقد تقاعس السلطة ويشيد بمنصوري.. وقضيّة عثمان في الواجهة

ـ قمة لمجموعة 77+الصين في كوبا سعياً لـ«نظام اقتصادي عالمي جديد»

الديار

ـ لودريان يُحقق تقدماً والنتيجة تلبية دعوة بري للحوار بأكثرية كبيرة

ـ «الخماسية» تتحرك بقوة بعد دعوة السفير السعودي للنواب السنة وجنبلاط يعلن دعمه للحوار

ـ البخاري حريص على «الطائف» ولعبة الاسماء لم تظهر بعد