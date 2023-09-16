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عناوين الصحف ليوم السبت 16 أيلول 2023

16
SEPTEMBER
2023
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الأخبار

ـ «عدالة» الإمارات: أنتَ جنوبي... إذاً أنتَ متهم
ـ الأسد إلى الصين قريباً
ـ «بهارات» مودي: الهند (لا) تمثّل الجنوب العالمي
ـ السلطة تهرب من تصحيح الأجور بـ«الدولرة»

 البناء
ـ لودريان غادر لبنان وسيلتقي الخماسية في نيويورك ثم يعود الى بيروت مطلع الشهر المقبل
ـ الثنائي متمسك بترشيح فرنجية… والقوات والكتائب خارج الحوار… وبري ينسق مع فرنسا والسعودية
ـ عين الحلوة يدخل يومه الثاني مع التهدئة… والملف المالي بين صندوق النقد والمالية والمصرف

الجمهورية
ـ الخيار الثالث: بند خلافي إضافي
ـ بري: المبادرة قائمة وطاولة الحوار جاهزة
ـ الحوار... نعم الحوارولكن..!
ـ المهمّة لم تنتهِ بعد... من مدّد للودريان؟
ـ لا يوجد تناقض بين الحياد والمقاومة
ـ الكرملين يؤكّد عدم توقيع «أي اتفاق» خلال زيارة كيم

اللواء
ـ لودريان عائد وبرِّي سيوجه الدعوات.. وتبريد في عين الحلوة
ـ صندوق النقد ينتقد تقاعس السلطة ويشيد بمنصوري.. وقضيّة عثمان في الواجهة
ـ قمة لمجموعة 77+الصين في كوبا سعياً لـ«نظام اقتصادي عالمي جديد»

الديار
ـ لودريان يُحقق تقدماً والنتيجة تلبية دعوة بري للحوار بأكثرية كبيرة
ـ «الخماسية» تتحرك بقوة بعد دعوة السفير السعودي للنواب السنة وجنبلاط يعلن دعمه للحوار
ـ البخاري حريص على «الطائف» ولعبة الاسماء لم تظهر بعد

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