كنعان: ما شفت أسوأ من هيك تزوير لموقف واضح ..!

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كتب النائب ابراهيم كنعان عبر صفحته على منصة "X" ما يلي: " ما شفت أسوأ من هيك تزوير لموقف واضح من صندوق النقد الدولي بطالب الحكومة بوضوح كامل 👇 لإحالة مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف للمجلس النيابي. وصارت عند العلامة @michelhelou_lb المطالبة باحالة قانون اعادة الهيكلة الى مجلس النواب ومطالبتنا بالتدقيق الدولي المحايد بحسابات وموجودات المصارف للتعويض على المودعين، عرقلة لاعادة الهيكلة - يلي قانونها بعدو بالحكومة - وحماية للمصارف 😂👇 يا حرام على حزب الكتلة الوطنية والله يرحم ريمون اده ما بيستاهل هالنهاية."