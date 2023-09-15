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"ما حدا فاهم شي من شي"

15
SEPTEMBER
2023
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“ما حدا فاهم شي من شي”. هذا هو التوصيف الواقعي الوحيد لمرحلة ما بعد الزيارة الثالثة لجان ايف لودريان، وما قبل مبادرة قطرية تتداول فيها الاوساط، وفي انتظار اجتماع جديد للجنة الخماسية المتابعة للبنان في نيويورك الثلاثاء. “ما حدا فاهم” اذا كان نبيه بري تلقى اليوم اشارة من الموفد الفرنسي بالمبادرة الى الحوار بمن حضر، او بالعدول عن الفكرة في انتظار إجماع بعيد. “ما حدا فاهم” اذا كانت الفكرة التي طرحها رئيس مجلس النواب، معدَّة اصلاً للوصول الى انتخاب رئيس، في ضوء الغموض المقصود في موضوع جلسات الانتخاب.

“ما حدا فاهم” اذا كانت المبادرة الفرنسية انتهت كما تنبأ البعض على مدى اسابيع، او انها حظيت بجرعة دعم من مكونات الخماسية، للإقدام مجدداً وفق طرح معدل في وقت قريب. “ما حدا فاهم” من اين سرت في الاوساط السياسية والاعلامية في الايام الاخيرة فكرة تراجع حزب الله عن دعم سليمان فرنجية، فيما مسؤولوه يصرِّحون بالعكس، وفي وقت يشدد القريبون من الثنائي على ان رئيس المردة هو مرشحه الاول والاخير. “ما حدا فاهم” على اي اساس يلوم البعض التيار الوطني الحر على حواره مع حزب الله، ويسعى الى تفخيخ طرح اللامركزية الادارية الموسعة، حيناً بالهجوم على شقِّه المالي، واحياناً بابتداع الاوهام حول اذى يُلحقه باتحادات البلديات ذات الغالبية المسيحية.

“ما حدا فاهم” ايضاً، وفق اي منطق، يهاجم البعض الآخر التيار اذا تقاطع مع بعض الافرقاء على دعم جهاد ازعور، في ضوء التصلب المقابل. تحت كل تلك العناوين، “ما حدا فاهم شي من شي”. اما المفهوم الوحيد، فهو ان الحل بعيد، والازمة طويلة، ومصير المواطنين آخر همّ الغالبية الساحقة من السياسيين، الذين يفتقرون إلى الإرادة لاتخاذ قرارات صعبة، ولكن حاسمة، لإطلاق الإصلاحات، ما يترك لبنان في وضع ضعيف وخدمات عامة غير كافية، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل، كما اكد وفد صندوق النقد الدولي الذي غادر لبنان اليوم.

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