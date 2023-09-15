بعد رفع الغطاء عن عثمان.. أول تعليق للمولوي!

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اختتمت الجامعة اليسوعية برنامج youth4governance لعام 2023 بعنوان Nefaa:The Cliffhanger.



وكانت كلمة لـوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قال فيها: "جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنيا وبالإدارة وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد". وشدّد، على أن "سنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية".

وأضاف مولوي، "لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم".