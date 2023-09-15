حمدان: اذا ما حاولنا ان نعطي هذه الزمرة تبريرات مهما كانت هذه التبريرات فإننا نساهم جميعاً في إيذاء أهلنا

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أدلى العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون، التصريح التالي، لوسائل إعلامية عربية:

إن مايجري اليوم في مخيم عين الحلوة مخيم العودة الى القدس بحد ذاته هو معركة وعي، لقد شاهدنا الكثير الكثير من المحاولات من قبل أعداء لبنان وأعداء فلسطين وغرف العمليات التي تديريها الجهات الأجنبية المشبوهة نفسها التي حاولت عبر الصقيع العربي تدمير البنى الأساسية والإجتماعية والسياسية لأهلنا في مختلف البلدان العربية.

اليوم نرى أن نفس غرف العمليات الخارجية والتي هي محددة الأماكن، ومن يمولها عبر البيانات المتناقضة والصادرة عن نفس الجهات والتي تشجع على الاقتتال والتدمير وكل الوسائل الأجرامية وتزيد من حدة الاشتباكات وتحويلها من قتال ضد مجموعة ارهابية الى اقتتال فلسطيني-فلسطيني كما يبثون.

اليوم نجد أن هذه غرف العمليات تصدر بيانات متناقضة وأيضاً بأسماء مختلفة، هذه الفوضى الاعلامية هي جزء من عملية تأجيج الفتنة والقتل والاجرام في داخل مخيم عين الحلوة.

من هنا علينا أن نتوجه الى أهلنا الفلسطينين والى كل القوى المناضلة الفلسطينية بأن يستحث استئصال هذه الزمرة الأرهابية من مخيم عين الحلوة.

اذا ما حاولنا ان نعطي هذه الزمرة تبريرات مهما كانت هذه التبريرات فإننا نساهم جميعاً في إيذاء أهلنا في مخيمات الشتات وفي مخيم عين الحلوة بالتحديد، ونؤذي أنفسنا كلبنانين وكالمحيط اللبناني الذي لايزال حتى اليوم رغم كل الظروف الصعبة يعتبر أن ما يجري في قلب المخيم هو عملية استئصال لمجموعة ارهابية موجودة بداخله.

وأعود وأكرر بأنه علينا جميعاً أن نتحد ونجمع عناصر قوة لبنانية وفلسطينية ونستئصل هذه الخلية الأرهابية التي لاسمح الله إذا استطاعت أن تفرض وجودها في المخيم سيؤدي ذلك الى تداعيات ونتائج خطيرة على المستوى الفلسطيني واللبناني.