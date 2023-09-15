سفيرة الاتحاد الاوروبي: ندعم رؤية الوزير حمية لإصلاح القطاعات الحيوية

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لقت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال التي التقت وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية لتكتب على حسابها الخاص على منصة "X": "التقيت اليوم بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قدم رؤيته لإصلاح قطاعات البنية التحتية الحيوية. ونحن نعمل مع الوزارة على مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم الطيران المدني في لبنان، في ضوء التحديات المستمرة".

بدوره كتب الوزير حمية على حسابه على منصة "X": "الإجتماع مع سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال شكّل مناسبة للتأكيد على أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي عبر الحوار يبقى مسؤولية اللبنانيين وأن النزوح السوري يفاقم الأزمات في لبنان، وكذلك تم البحث في تعزيز وتفعيل مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي لتطوير أنظمة واجراءات الطيران المدني".