رابطة معلمي التعليم الأساسي تستغرب الضجة التي يثيرها البعض حول المرسوم الذي حدد الاستفادة من بدل النقل

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استغرب رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الضجة التي يثيرها البعض حول المرسوم الذي حدد الاستفادة من بدل النقل وقال في تصريح له: غريب أمر هذه الناس التي أصبحت تقارن بين الإستفادة من بدل النقل 450 الف او 5 لتر بنزين وتحتسب الفرق وايهما الأفضل ، لقد ناضلنا فترة طويلة وكان من أول الأولويات لدينا أن يتم إعتماد بدل النقل بالليترات من البنزين لأننا كنا نتطلع في حينها على الارتفاع المضطرد في سعر ثمن البنزين وبشكل يومي وعندما أقر مبدأ الخمس لترات بنزين اعتبر الكثير منّا ان هذا الموضوع إنجاز بحد ذاته فلماذا اليوم علامات الرفض التي تصدر عن البعض ؟ إن من أسباب العودة إلى التدريس في أذار الماضي إضافة إلى الحوافز كان إقرار بدل النقل بالبنزين وهذا كان مطلب الروابط الذي اعتبره الكثيرون صعب المنال وها هو على سكة التنفيذ.

هناك من يرغب في زعزعة الثقة بالروابط ولكننا لا نبالي لأننا نسير في طريق الحق ولا هم لدينا سوى الحفاظ على حقوق المعلمين والمدرسة الرسمية.

أضاف توافقنا بالأمس مع وزير التربية على قيمة الحوافز ( ٣٠٠ $) وهو بدوره لا يزال يسعى لتأمينها لكافة الأساتذة والمعلمين في كافة قطاعات التعليم من الروضة حتى الجامعة ولاستكمالها طيلة العام الدراسي الا أن هناك من يصر على التشكيك ووضع أرقام من عنده دون ذلك لماذا؟؟ طبعا الأهداف معروفة.

لذلك أؤكد للمعلمين أن جدول توزيع الحوافز بعدد أيامها وساعاتها ونسبة الغياب والتعطيل المسموحة للملاك والمتعاقدين ستصدر كلها في جدول قبل بدء التدريس أي قبل ٩ تشرين الأول.