دون "تربيح جميلة" او تبجّح... مرتضى يثني على عمل الطليان في لبنان ويتعجب من هذا الأمر

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كتب وزبر الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام مرتضى:

اتأمل في متانة علاقات الصداقة بين ايطاليا ولبنان، ورسوخ التعاون والتنمية مع الدولة الإيطالية والشعب الايطالي، وكيف انهم يساعدون لبنان واللبنانيين من خلال السفارة الايطالية في بيروت، بصمت، بدون دعاية، بدون " تربيح جميلة" او تبجّح، والأهمّ بدون اجندات مخفية شيطانية.

وأصاف: ثم اتأمّل في ممارسات بعض السفارات فأتعجّب من تراخينا عن التصدّي لممارساتها وهي التي تنفث وعملاؤها من المنظّمات غير الحكومية سموم الشقاق بين اللبنانيين وتعمل بدون كلل على تثبيت النازحين في لبنان.

وختم: واتعجّب كذلك من موقفنا المتراخي من سياسات بعض الدول الممعنة في التعجرف والتعالي والمصرّة على التعامل معنا بلغة الفرض والحصار والعقوبات والدعم العلني للإحتلال وعدوانيته، ويحضر في ذهني اخيراً أن لبنان أعظم من هؤلاء واقوى من مكائدهم فلماذا لا نتصرّف على هذا الاساس؟