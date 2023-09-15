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قرار لمصرف لبنان حول إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية

15
SEPTEMBER
2023
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أصدر مصرف لبنان القرار الوسيط رقم المرفق بالتعميم الأساسي رقم 158 تاريخ 15 أيار 2023 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/8/2021 (اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية).

وبحسب البيان، قرر المركزي ما يلي:

الغاء نص مطلع المقطع أولا من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم ١٣٣٣٥ والبندين (۱) و (۲) من المقطع المذكور ويستبدل بالنص التالي:

أولاً: يتم السحب من "الحسابات الخاصة المتفرعة" المفتوحة وذلك وفقاً لما يلي:

1 - في ما خص المستفيدين من احكام هذا القرار قبل ۲۰۲۳/۷/۱ / ٤٠٠ / د.أ. شهرياً، تدفع نقداً (Banknotes) لصاحب الحساب" و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد (Fresh Account) وذلك دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنوياً عملاً بالبند (۱) هذا، بالدولار الاميركي من المصارف كافة مبلغ / ٨٠٠ ٤/ د.أ.

2 - في ما خص العملاء الذين لم يستفيدوا من أحكام هذا القرار قبل تاریخ ۲۰۲۳/۷/۱: /۳۰۰/ د.أ. شهرياً، تدفع نقداً (Banknotes) لصاحب الحساب" و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو ايداعها في حساب جديد Fresh Account) وذلك دون ان يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه، سنوياً عملاً بالبند (۲) هذا، بالدولار الاميركي من المصارف كافة مبلغ / ٣٦٠٠/ د.أ.

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