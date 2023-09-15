بالفيديو- حريق كبير في بلدة حرار العكارية: "النيران وصلت الى المنازل!"

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إندلع حريق كبير في بلدة حرار العكارية في منطقة الشميس، بين بلدتي حرار وقبعيت، ووصلت النيران الى المنازل وسط مناشدات تطالب بتدخل طوافات الجيش.

وتعمل فرق الدفاع المدني وفريق المستجيب الأول -إتحاد بلديات جرد القيطع والاهالي، على اخماد النيران وسط صعوبة في السيطرة عليها. كما عملت الفرق الموجودة على الارض في بلدة حرار وهي الدفاع المدني، المستجيب الاول، درب عكار والصليب الاحمر اللبناني على تجهيز البركة استعدادا وتحضيرا لطوافات الجيش القادمة للمساعدة في إطفاء النار.

وتم توجيه مناشدات الى الاهالي للمساعدة في تأمين المياه بشتى الطرق.

وبتوجيه من رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع ومحافظ عكار عماد اللبكي، تم تفعيل خلية الأزمة على صعيد الاتحاد ومركزها في حرار وتضم ممثلين عن الجيش اللبناني، الدفاع المدني، الصليب الأحمر وفرق المستجيبين الأوائل، إتحاد بلديات جرد القيطع - عكار - لبنان ،فريق المستجيب الأول -وإتحاد بلديات جرد القيطع.