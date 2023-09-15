"دليل واضح على فقدانهم شرعية المقاومة اللبنانية"... أبي خليل ردا على بوعاصي: محاولة احتكار بشير من "الجعاجعة" مستمرة

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كتب النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على منصة "أكس" ردا على بيار بوعاصي:

محاولة احتكار بشير من الجعاجعة مستمرة بعد ٤١ سنة على استشهاده، دليل واضح على فقدانهم شرعية المقاومة اللبنانية بعد خسارة الشمال والجبل والشحار وشرق صيدا والصلاحيات والسيادة في الطائف والمناصفة في ممارسته!

وكان بوعاصي غرد سابقا: