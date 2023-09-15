بالصورة- اليكم الرسوم المتوجبة على طلاب الجامعة اللبنانية في العام الدراسي 2023-2024

أصدرت الجامعة اللبنانية بياناً بالرسوم المتوجبة على الطلاب في الجامعة اللبنانية، ابتداء من العام الجامعي 2023- 2024.

وقد بلغ الرسم السنوي للإجازة للطلاب اللبنانيين والطلاب المولودين من أم لبنانية والفلسطينيين 12 مليون و500 ألف ليرة، أما للطلاب الأجانب فهو 60 مليون ليرة. أما الرسم السنوي للدراسات العليا، فهو للطلاب اللبنانيين والطلاب المولودين من أم لبنانية والفلسطينيين 17 مليون و500 ألف ليرة لبنانية، بينما للطلاب الأجانب 100 مليون ليرة. أما الرسم السنوي للدكتوراه، فهو للطلاب اللبنانيين والطلاب المولودين من أم لبنانية والفلسطينيين فهو 22 مليون و500 ألف ليرة، بينما للطلاب الأجانب 300 مليون ليرة.