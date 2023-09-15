مكاري: دخلنا في مرحلة خطرة بما خص موضوع النزوح السوري

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كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في منشور على حسابه عبر منصة "اكس", "من بعلبك التي تربطني بأهلها أطيب العلاقات، شددت على انه لا يمكننا أن نعيش بدون دولة لأن ذلك يوصل بنا إلى الفوضى وغياب العدالة".

واضاف, "اشرت الى اننا دخلنا في مرحلة خطرة بما خص موضوع النزوح السوري، ويجب انهاء هذا الوضع الشاذ وانعكاساته على بناء البلد".

وتابع, "اكدت انه على الرغم من الهجرة يبقى المهاجر متعلقاً ببلده وصاحب الدعوة السيد مصطفى ناصر اكبر مثال على ذلك بحفاظه على إرثه، فندق الخوام،

على امل ان يحتذي الجميع به لا سيما في هذه الظروف الدقيقة".